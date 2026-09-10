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Белый дом назвал фейком статью FT о переменах в переговорной команде по Украине

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  • 10.09.2026, 2:17
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Белый дом назвал фейком статью FT о переменах в переговорной команде по Украине

В статье говорилось о планах сократить роль спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

Белый дом резко опроверг сообщение Financial Times о планах сократить роль спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в урегулировании украинского конфликта. Пресс-секретарь администрации Анна Келли в X назвала новость «одним сплошным фейком».

По словам госпожи Келли, история основана на «словах анонимных источников низкого ранга», которые «не имеют понятия, о чем говорят». «Спецпредставитель Уиткофф и Джаред Кушнер продолжают усердно работать над достижением мирного соглашения, и президент полностью доверяет им ведение переговоров от имени США», — подчеркнула пресс-секретарь.

Анна Келли также сообщила, что Белый дом не отказывался от комментариев, как утверждало FT. По словам пресс-секретаря, газета опубликовала материал еще до истечения ранее обозначенного срока.

Сегодня Financial Times написала, что между Стивом Уиткоффом и директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом «развернулась настоящая борьба» за руководство переговорами с Россией и Украиной. По сведениям газеты, глава ЦРУ стремится играть более заметную роль в мирном процессе. С конкуренцией между политиками собеседники FT связали также их недавние визиты в Москву.

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