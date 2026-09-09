FT: Белый дом может сократить участие Уиткоффа в переговорах по Украине 2 9.09.2026, 19:11

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Стив Уиткофф

Более активную роль на себя планирует взять глава ЦРУ.

Администрация США рассматривает возможность сократить роль спецпосланника президента Стивена Уиткоффа в урегулировании украинского конфликта. Более активную роль на себя планирует взять глава ЦРУ Джон Рэтклифф, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Белый дом обсуждает реформу переговорной команды, поскольку мирный процесс по Украине остановился из-за конфликта между США и Ираном, сообщили два собеседника издания. Три источника рассказали, что Уиткофф, скорее всего, сохранит должность спецпосланника по миротворческим миссиям. По их словам, он также может продолжать участвовать в украинском процессе параллельно с господином Рэтклиффом.

Два других собеседника рассказали, что между Стивеном Уиткоффом и Джоном Рэтклиффом «развернулась настоящая борьба» за распределение зон ответственности. По сведениям FT, визит главы ЦРУ в Москву говорит о его намерении занять более видную роль в урегулировании, а поездка Уиткоффа и Кушнера — попытка сохранить контроль за собой. Президент США Дональд Трамп, однако, пока не принял окончательного решения, пишет FT.

По данным источников FT, не только Украина и Европа, но и Россия выражала недовольство Уиткоффом. По их сведениям, Кремль полагал, что спецпосланник частично ответственен за провал «анкориджских договоренностей». В частном порядке Москва давала понять, что «открыта для нового подхода» Вашингтона, отмечают они.

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