Под Гомелем водитель полез закрывать бардачок и опрокинул служебную фуру в канал 7 10.09.2026, 1:59

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Иллюстративное фото

На суде произошло «удивительное» событие.

Суд Советского района Гомеля обязал водителя одного из промышленных предприятий выплатить 7,5 тысячи рублей за грузовик, который он разбил во время служебной поездки. Изначально завод требовал более 14 тысяч рублей, однако суд учел, что мужчина воспитывает троих детей, выплачивает кредит за жилье и после аварии стал меньше зарабатывать, пишет «Гомельская правда».

ДТП произошло в марте 2025 года на трассе М5 Минск — Гомель. Водитель Дмитрий В. вез продукцию предприятия из Гомеля в Минск. На 168-м километре трассы он отвлекся, чтобы закрыть неплотно прилегающий нижний бардачок. Грузовик съехал на обочину, оказался в кювете и опрокинулся в мелиоративный канал.

ГАИ установила, что причиной аварии стало то, что водитель отвлекся от управления. Его освободили от административной ответственности и ограничились предупреждением.

Сам мужчина получил тяжелую производственную травму и попал в больницу. Грузовик восстановить не удалось из-за нарушения геометрии кузова, поэтому его списали. Его балансовая стоимость составляла более 13,6 тысячи рублей.

Предприятие потребовало через суд возместить полную стоимость машины и судебные расходы — в общей сложности более 14 тысяч рублей.

В суде водитель признал свою вину, но попросил уменьшить размер взыскания. Профсоюзный юрист, представлявший его интересы, указал, что мужчина воспитывает троих несовершеннолетних детей, семья выплачивает кредит на строительство квартиры, а после аварии и травмы его доходы снизились.

Суд применил статью 409 Трудового кодекса, которая позволяет уменьшить сумму возмещения с учетом степени вины работника, обстоятельств произошедшего и его материального положения.

В итоге с водителя взыскали 7,5 тысячи рублей ущерба и еще 375 рублей госпошлины. В остальной части требований предприятию отказали.

«Удивительной и крайне благородной в этой истории оказалась позиция самого нанимателя. Несмотря на то, что вина водителя в аварии была полностью доказана, а предприятие лишилось дорогостоящей техники, руководство не стало увольнять Дмитрия. Более того, в ходе судебного процесса представители завода отзывались о своем работнике в положительном ключе. Они прямо заявили суду, что Дмитрий — один из лучших, исполнительных и опытных водителей. Такое редкое в судебной практике заступничество работодателя за провинившегося сотрудника наглядно показало: одна ошибка не стала поводом перечеркнуть многолетний опыт совместной работы и простые человеческие отношения», — отмечает издание.

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