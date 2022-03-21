ВСУ уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Леер-3»2
- 21.03.2022, 14:58
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С помощью его оккупанты глушили связь.
Украинские военные продолжают уничтожать вражескую технику. На этот раз из строя вывели комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3".
Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток".
Отмечается, что в результате вчерашней работы ВСУ уничтожены россияне и комплекс радиоэлектронной борьбы РБ-341В "Леер-3".
"В результате вчерашней плодотворной работы украинских воинов далеко не все россияне остались живы. Вот что бывает, когда "освободители" наслушаются российской фашистской пропаганды и идут завоевывать чужую землю, но что-то пошло не так.",- говорится в сообщении.
С помощью этого комплекса российские оккупанты приглушают GSM-связь.