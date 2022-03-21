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В Гостомеле оккупанты сожгли конюшню вместе с лошадьми

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  • 21.03.2022, 22:20
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В Гостомеле оккупанты сожгли конюшню вместе с лошадьми

Почти все лошади сгорели заживо.

В Гостомеле российские оккупанты не пожалели даже лошадей. Из 32 воспитанников конюшни, возможно, несколько лошадей еще уцелели, прибившись к одному из соседних табунов, но большинство сгорело заживо.

Об этом рассказала владелица конюшни Александра, передает Цензор.НЕТ.

"Я на конюшню не смогла попасть уже 24 февраля, а моим конюхам россияне приказали уйти примерно 1 марта, иначе угрожали застрелить всех лошадей. Не застрелили, так сожгли. По моим данным, примерно 13 числа", – поделилась Александра.

Фотографии обгоревших трупов лошадей она получила сегодня от одного из знакомых, побывавшего на месте пожарища.

"Еще 5-7 лошадей сейчас бродят между Гостомелем и Бучей. Трава уже пошла, воду они найдут. Главное – чтобы под обстрел не попали", - добавила владелица конюшни.

По ее словам, до войны у нее было немало друзей в России. Теперь с этим покончено.

Как только получили фото обгоревших лошадиных трупов, Александра разослала их бывшим владельцам для опознания. Многими лошадьми, по ее словам, владели дети 7-10 лет. Сегодня в их семьях стало еще больше поводов для ненависти к оккупантам.

"Конюшня – это что, военный объект? Твари! Лошадей за что?! Я конюшню после войны обязательно отстрою. И коня обязательно назову "Русский корабль, иди на#уй".

На фото – одна из опознанных погибших кобыл по кличке Индиана до войны и после прихода войск России.

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