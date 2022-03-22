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Спутники заметили накопление наступательных вооружений в Гомельской области на границе с Украиной

  • 22.03.2022, 9:46
  • 13,450
Спутники заметили накопление наступательных вооружений в Гомельской области на границе с Украиной

Фотофакт.

На спутниковых снимках накопление наступательных вооружений зафиксировано в Гомельской области на границе с Украиной.

Об этом сообщает УНИАН.

Также в утренней сводке Генштаба ВСУ говорится о том, что Россия ведет среди белорусских военных агрессивную пропаганду, что Беларуси необходимо участвовать в войне.

«Российские захватчики продолжают проводить агрессивную пропагандистскую работу с личным составом белорусских войск. Они говорят им о необходимости участвовать в войне с Украиной», – сообщает Генштаб.

В Минобороны Украины ранее оценивали угрозу наступления Беларуси как высокую.

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