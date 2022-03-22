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На маршруте Минск — Гомель «эконом-поезда» заменят на бизнес-класс

  • 22.03.2022, 18:36
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На маршруте Минск — Гомель «эконом-поезда» заменят на бизнес-класс

Время в пути сократится.

С 4 апреля на маршруте Минск — Гомель вместо поезда межрегиональных линий экономкласса № 647/648 будет курсировать поезд бизнес-класса, обслуживаемый новыми электропоездами ЭПМ в пятивагонном исполнении, сообщает пресс-служба БЖД.

Поезд будет отправляться из Минска в 17.24 и прибывать в Гомель в 20.48. Из Гомеля поезд будет отправляться в 7.28 и прибывать в Минск в 10.41. Время в пути сократится на 57 и 74 минуты соответственно. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Пуховичи, Осиповичи, Бобруйск, Красный Берег, Жлобин и Буда-Кошелевская.

Кроме того с 4 апреля изменится время отправления поезда региональных линий бизнес-класса Минск — Калинковичи. Он будет отправляться из Минск на час раньше — в 19.36 и прибывать в Калинковичи в 23.27.

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