ВСУ в Киевской области переходят в контрнаступление
- 25.03.2022, 22:55
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Об этом сообщил секретарь СНБО Украины.
Украинские военные начали переходить в контрнаступление в некоторых направлениях. Уже освобожденные населенные пункты Киевской области.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова.
"Вы знаете, ситуация благодаря нашим военным, она стабилизировалась. На сегодняшний В некоторых направлениях мы переходим в контрнаступление. Причем это контрнаступление абсолютно продуктивно. Мы уничтожаем и есть на сегодняшний день освобожденные населенные пункты на территории Киевской области. Есть на сегодняшний день четкое понимание, что происходит в Харьковской области", - заявил Данилов.