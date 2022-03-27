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Протест в Санкт-Петербурге: «Сердце кровью обливается»

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  • 27.03.2022, 20:58
  • 25,132
Протест в Санкт-Петербурге: «Сердце кровью обливается»

Видеофакт.

В Санкт-Петербурге 27 марта художница Евгения Исаева из сообщества жителей Адмиралтейского района "Добрососедство Коломны", одетая в белое платье, облила себя красной жидкостью на ступенях башни Городской думы.

У ее ног лежало полотно с обращением к прохожим: "Я чувствую, что бесполезно призывать к разуму. Поэтому обращаюсь к вашим сердцам. Каждый день в Украине погибают женщины, дети, старики и старушки. От бомбежек, голода, невозможности выбраться из-под завалов или достать лекарства. Их могилы с самодельными крестами чернеют во дворах и на детских площадках. Тысячи раненых и изувеченных, миллионы поломанных судеб. Если вы находите этому оправдание, значит ваше сердце ослепло. Найдите в себе силы на милосердие и сострадание, не поддерживайте кровопролитие!"

Художница громко около 10 минут повторяла слова "сердце кровью обливается", после чего была задержана.

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