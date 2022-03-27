закрыть
27 марта 2022, воскресенье, 23:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Луцке прогремели взрывы

1
  • 27.03.2022, 22:28
  • 7,542
В Луцке прогремели взрывы

Граждан призывают оставаться в укрытиях.

В Луцке прогремели взрывы. Призывают людей не покидать укрытие, а также не распространять никакой информации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу городского головы Игоря Полищука.

"Уважаемые лучане и жители общины! Оставайтесь в укрытиях!",- пишет Полищук.

Также городской голова призвал не публиковать фото, видео или другую информацию о взрывах.

Как отмечает другое издание "12 канал", жители города сообщают о пожаре в окрестностях Луцка.


популярное за неделю

Мнение

Как Лукашенко травит белорусов
Как Лукашенко травит белорусов Артем Черников
Ржавый автобус чужой войны
Ржавый автобус чужой войны Ирина Халип
Крах гоп-империи
Крах гоп-империи Андрей Санников
Через несколько месяцев Путин сдохнет
Через несколько месяцев Путин сдохнет Владимир Бородач