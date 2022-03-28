СБУ ликвидировала пять вражеских ботоферм мощностью более 100 тысяч фейковых аккаунтов

СБУ ликвидировала пять вражеских ботоферм мощностью более 100 тысяч фейковых аккаунтов8
- 28.03.2022, 19:03
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Ботофермы действовали на территории Харькова, Черкасс, Тернополя, Полтавы и Закарпатья.
Россия жестоко напала на Украину 24 февраля. С тех пор СБУ ликвидировала 5 вражеских ботоферм мощностью более 100 тысяч фейковых аккаунтов
Об этом сообщает СБУ.
Сообщается, что ботофермы действовали на территории Харькова, Черкасс, Тернополя, Полтавы и Закарпатья.
Фейковые аккаунты были созданы в различных соцсетях, включая те, которые сейчас являются запрещенными в Украине.
В частности, они распространяли фейки о войне РФ в Украине, навязывали и оправдывали российскую агрессию.
Таким образом враг пытался инспирировать панические настроения среди украинцев и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в разных регионах.
Также во время обысков обнаружили:
более 100 комплектов GSM-шлюзов;
почти 10 тысяч сим-карт различных мобильных операторов, которые использовали для маскировки преступной деятельности;
ноутбуки и компьютерное оборудование с доказательствами незаконных действий
черновую бухгалтерию.