«Показал российским военным средний палец» 15 29.03.2022, 14:42

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Белорусы из Гомельской области рассказали о конфликтах с оккупантами.

Жители приграничных городов на Гомельщине сталкиваются с российскими военными в обычной жизни.

Они рассказали изданию «Флагшток», как себя вообще ведут российские военные и о своих попытках с ними взаимодействовать.

«Показал им (российским военным) средний палец — показали жестами, что они тут заблудились. Сегодня вновь показал средний палец водителям ПАЗиков — они мне в ответ начали показывать, что я им мешаю ехать. А я специально мешал и вновь показал средний палец. Может все-таки немного побаиваются, что мы с украинцами заодно?», — рассказал житель Гомельского района.

«Военные пытаются объяснять (во время обслуживания) причины нападения на Украину. Один такой рассказал, что Беларусь и Украину придумал Ленин. Я ему чуть голову не открутил»? — рассказал работник сферы обслуживания.

«В Мозыре в общественной бане была потасовка с военными РФ — пьяным военным не понравилось, как на них смотрят», — рассказал местный житель.

«Милиция для российских военных на ночь перекрывает зал ожидания гомельского вокзала на втором этаже. Там военные активно распивают алкоголь, который массово раскупают в городе днем. Чувствуется вонь, от рвотных масс, наверное. Загадили наш вокзал, что просто сердце разрывается», — говорит гомельчанка.

«(Российские военные) работают на жидком топливе: две двухлитровых бутылки пива и вино, закуски не брал», — рассказал гомельчанин о закупках российского солдата в одном из Еврооптов.

«У меня есть родственники в России, никогда мы не относились плохо к россиянам. Но в целом, сложившаяся ситуация вокруг Украины, ненормальная. Я спросила у одного русского солдата, зачем они убивают людей в Украине. В ответ молчание. Позвонила родственникам в Россию и попросила не отправлять их детей в Украину. В ответ агрессия и непонимание. Как так получилось, что люди стали зомби? Как так получилось, что наши чиновники так опустились и вопреки мнению белорусов встречают русских оккупантов с хлебом-солью? Не предательство ли это?», — говорит еще одна жительница Гомельщины.

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