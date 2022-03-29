В Украине погиб заместитель командира 234-го десантно-штурмового полка оккупантов

В Украине погиб заместитель командира 234-го десантно-штурмового полка оккупантов9
- 29.03.2022, 21:12
- 9,932
Он был ликвидирован под Гостомелем.
Журналист Роман Цымбалюк обнародовал информацию о том, что украинские силы уничтожили под Гостомелем заместителя командира 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
"Во время ведения боевых действий в Гостомеле (Киевская область) погиб заместитель командира 234-й десантно-штурмового полка (в/ч 74268, Псков) 76-й десантно-штурмовой дивизии", - отметил он.