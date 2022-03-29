закрыть
29 марта 2022, вторник, 22:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Украине погиб заместитель командира 234-го десантно-штурмового полка оккупантов

9
  • 29.03.2022, 21:12
  • 9,932
В Украине погиб заместитель командира 234-го десантно-штурмового полка оккупантов

Он был ликвидирован под Гостомелем.

Журналист Роман Цымбалюк обнародовал информацию о том, что украинские силы уничтожили под Гостомелем заместителя командира 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

"Во время ведения боевых действий в Гостомеле (Киевская область) погиб заместитель командира 234-й десантно-штурмового полка (в/ч 74268, Псков) 76-й десантно-штурмовой дивизии", - отметил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Политиков, которые уповают на Москву, в Беларуси больше не будет
Политиков, которые уповают на Москву, в Беларуси больше не будет Наталья Радина
Как Лукашенко травит белорусов
Как Лукашенко травит белорусов Артем Черников
Ржавый автобус чужой войны
Ржавый автобус чужой войны Ирина Халип
Крах гоп-империи
Крах гоп-империи Андрей Санников