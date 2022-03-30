ВСУ 35-й день останавливают путинские войска (онлайн) 30.03.2022, 7:33

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(Обновляется) Основные события на этот момент.

Украина уже 35-й день борется за свою свободу. Российские оккупанты выводят войска с киевского и черниговского направлений. Разведка сообщает, что армия РФ сосредоточится на южном и восточном фронтах.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 35-х суток войны. Что происходило в Украине 29-го марта вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

9:57 Как солдаты РФ бросают своих.

9:48 Великобритания в ООН заявила о готовности стать гарантом безопасности Украины.

9:47 Украинцы устраивают засады для отступающих с киевского направления войск РФ. Отход оккупантов сопровождается боями. Об этом рассказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

9:40 Украинские СМИ сообщают о ликвидации командира реактивного артиллерийского дивизиона, подполковника Дормидонтова Дмитрия из Татарстана.

9:36 Россия потеряла половину современной военной техники. Еще 50% — и против Украины пойдет воевать металлолом, считает военный эксперт Михаил Самусь.

9:30 Россию и Беларусь не пригласили на 77-летие освобождения Бухенвальда. Церемония будет посвящена погибшему в Харькове от обстрелов рашистов узнику лагеря Борису Романченко.

9:22 Депутат Изюмского горсовета от запрещенной партии ОПЗЖ Анатолий Фомичевский провел в город российских оккупантов, показав им незащищенную дорогу.

9:15 Украинские бойцы похвастались трофейными автомобилями «Тигр», которые теперь будут служить ВСУ.

9:13 ВСУ заявили, что будут бороться за город-герой Волноваху, временно занятый российскими оккупантами.

9:07 Премьер-министр Великобритании Бориc Джонсон заявил Кабинету министров, что хочет предоставить Украине более смертоносное оружие, поскольку Владимир Путин может ухудшить ситуацию, сообщает The Times.

9:03 ВСУ освободили дорогу из Харькова в сторону Чугуева.

8:58 Во что оккупанты превратили город Ирпень под Киевом.

8:53 В Буче на Киевщине бывший охотник каждую ночь устраивает охоту на российских оккупантов. «Призрак Бучи» — это 70-летний пенсионер, охотник с солидным стажем и достижениями, которого не взяли в местную ТРО. Поэтому на все отложенные на черный день деньги мужчина приобрел патроны к винтовке и отправился партизанить ночью в окрестностях родного города.

После его вылазок солдаты РФ недосчитываются 1-3 своих. На счету бучанского охотника более 50 ликвидированных оккупантов.

8:45 Все, что нужно знать об российских агрессорах. Солдат армии мародеров украл ковер.

8:44 Как освобожденная от оккупантов Ирпень встречала солдат ВСУ.

8:37 Первые добровольцы легиона «Свобода России» из числа бывших военнослужащих ВС РФ уже начали индивидуальную доподготовку c украинскими инструкторами.

8:33 Парламент Канады поддержал безвизовый режим с Украиной

Теперь, чтобы он вступил в силу, нужно решение канадского правительства.

8:29 Появилась информация об ликвидированных ВСУ оккупантах:

— подполковник ВДВ артиллерист Окружнов Александр;

— начальник штаба, заместитель командира РеАДн 35 омсбр майор Олег Лисовский из Алейска Алтайского края;

— командир взвода морской пехоты старший лейтенант Вердиханов Бехман из Дербента.

8:25 Оккупанты могут провести мобилизацию на захваченных недавно территориях.

В Генштабе рассказали, что сейчас происходит во временно оккупированных населенных пунктах Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

8:15 В Люксембурге заморожены российские активы на 2,5 миллиарда евро.

8:13 РФ заявила, что взяли в плен украинских бойцов Сергея Величко и Константина Немичева. Однако они на свободе и записали видеообращение к российским оккупантам.

8:09 Как выглядит Мариуполь после варварских обстрелов российскими оккупантами.

8:00 Россияне обстреляли Лисичанск, есть жертвы. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. Есть погибшие.

7:56 Отвод войск, вероятно, является ротацией отдельных подразделений и имеет целью введение в заблуждение военного руководства ВСУ и создание ложного воображения об отказе оккупантов от замысла окружения города Киева, сообщает Генштаб ВСУ.

7:45 Под Чугуевом обнаружили тела российских военнослужащих без следов насильственной смерти. Возможно, их бросили умирать от холода и голода.

7:41 Прокачка газа по газопроводу Ямал-Европа, проходящего через Беларусь, упала до нуля.

7:40 Россия перебросила в Украину из оккупированных территорий Грузии (Северной Осетии и Абхазии) 5 БТГр (2000 человек), сообщает Генштаб ВСУ.

7:37 «C Серегой разговаривал. Говорю, на*уй ты сюда будешь ехать!? Тебя здесь завалят!» Российские оккупанты советуют своим коллегам не ехать в Украину.

7:35 Количество российских дипломатов, которые в течение марта будут выдворены из европейских стран, превышает 100 человек.

7:34 Из-за войны в украинских портах остаются заблокированными по меньшей мере 100 торговых иностранных судов.

ООН призывает Россию создать безопасные морские коридоры для выхода судов, на которых находится более 1000 моряков.

7:30 Британская разведка сообщает, что вывод российских войск из-под Киева может свидетельствовать о:

1. Потере Россией инициативы близ украинской столице и отказе от планов окружать город.

2. Переброске сил на Донбасс.

23:51 Зеленский немного поправил Кремль. Не Россия «решила сократить» контингент на киевском и черниговском направлении, а ВСУ «сокращают» оккупантов.

«Что же, так можно сказать и о Чернобаевке, будто российская авиация просто решила поменьше летать, а российская техника меньше ездить».

23:40 Премьер-министр Словении Янез Янша обратился к странам-членам Европейского Союза и НАТО с предложением вернуть своих дипломатов в столицу Украины.

23:27 Боец украинских Десантно-штурмовых войск уничтожил российский вертолет Ка-52 «Аллигатор» в Харьковской области.

23:14 Правительство запретило вывозить из Беларуси рис, макароны, крупы и муку грубого помола из ржи или ячменя, а также отработанное зерно злаков. Об этом сообщает МАРТ. Ограничения ввели на три месяца.

23:00 Новое обращение Зеленского:

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