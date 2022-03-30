«Солдаты грязные, злые и промокшие»: русские оккупанты отступают через Гомельскую область 39 30.03.2022, 15:03

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Колонна техники на буксире и без гусениц въехала в Новобелицу.

Сегодня продолжается движение бронетехники российских оккупантов из Украины через Гомельскую область Беларуси, пишет «Флагшток».

В Новобелицком районе сегодня зафиксирована колонна примерно из двух десятков единиц бронетехники (БМД-4М, БТР-МД, БТР-Д).

«Некоторая техника на буксире без гусениц, со следами обстрелов, солдаты грязные, злые и промокшие», - сообщают очевидцы.

Техника въехала в Новобелицу по Кореневскому шоссе и поехала в направлении центра Гомеля.

Позже появилась информация о том, что техника проследовала на станцию Новобелицкая.

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