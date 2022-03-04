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Авторы украинского хита о «Байрактаре» записали новый клип

  • 4.03.2022, 14:08
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Авторы украинского хита о «Байрактаре» записали новый клип

В песне рассказывается о том, как «решил маразмат захватить Украину».

Очередной хит "Дуэт имени Путина – Обращение российских солдат" был обнародован в сети Сухопутные войска Вооруженных сил Украины, передает 24tv.ua.

Украинцы записали песню “Байрактар” – ее нужно послушать все

Новая песня называется "Путин с*сет". В ней говорится о разгроме всех мечтаний и надежд Владимира Путина в Украине.

"Решил маразмат захватить Украину, мозгов не хватило подумать кретину, здесь гордый, могучий, свободный народ", – поют в хите.

Россиянам еще раз напоминают, что воевать они пришли только ради Путина. Жителей государства-агрессора призывают не молчать. В общем, всю песню сопровождает видеоряд, который никогда не покажут в государстве-агрессоре, – уничтоженная, разгромленная, сожженная российская военная техника.

Напомним, ранее авторы этого хита записали и другой – Bayraktar.

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