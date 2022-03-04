закрыть
4 марта 2022, пятница, 19:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российский сенатор: Из роты в сто человек живых осталось четверо

9
  • 4.03.2022, 18:43
  • 12,004
Российский сенатор: Из роты в сто человек живых осталось четверо
Фото: Reuters

В Совфеде признали огромные потери армии РФ в Украине.

Русский сенатор Людмила Нарусова на заседании Совета федераций признала огромные потери армии РФ в Украине.

Соответствующее заявление Нарусова сделала в пятницу, 4 марта, передает УНИАН.

"Вчера из зоны боевых действий в Украине вывели срочников, которых заставляли подписать контракт или за них подписывали. Но только в результате из роты в сто человек живых осталось четверо", - заявила она.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Плохие танцоры
Плохие танцоры Ирина Халип
Чем глубже бункер, тем ближе Нюрнберг
Чем глубже бункер, тем ближе Нюрнберг Владимир Халип
Главное – остановить Путина
Главное – остановить Путина Леонид Невзлин
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко?
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко? Наталья Радина