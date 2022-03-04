Российский сенатор: Из роты в сто человек живых осталось четверо

Российский сенатор: Из роты в сто человек живых осталось четверо9
- 4.03.2022, 18:43
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В Совфеде признали огромные потери армии РФ в Украине.
Русский сенатор Людмила Нарусова на заседании Совета федераций признала огромные потери армии РФ в Украине.
Соответствующее заявление Нарусова сделала в пятницу, 4 марта, передает УНИАН.
"Вчера из зоны боевых действий в Украине вывели срочников, которых заставляли подписать контракт или за них подписывали. Но только в результате из роты в сто человек живых осталось четверо", - заявила она.