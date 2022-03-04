Российский сенатор: Из роты в сто человек живых осталось четверо 9 4.03.2022, 18:43

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Фото: Reuters

В Совфеде признали огромные потери армии РФ в Украине.

Русский сенатор Людмила Нарусова на заседании Совета федераций признала огромные потери армии РФ в Украине.

Соответствующее заявление Нарусова сделала в пятницу, 4 марта, передает УНИАН.

"Вчера из зоны боевых действий в Украине вывели срочников, которых заставляли подписать контракт или за них подписывали. Но только в результате из роты в сто человек живых осталось четверо", - заявила она.

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