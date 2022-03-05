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Самолет Путина вылетел из Санкт-Петербурга в Вашингтон

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  • 5.03.2022, 15:03
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Самолет Путина вылетел из Санкт-Петербурга в Вашингтон
ФОТО: REUTERS

Его полет зафиксировал авиатрекер FlightRadar.

Борт президента РФ «Россия» вылетел из Санкт-Петербурга в Вашингтон, показывает авиатрекер FlightRadar.

Самолет облетел Скандинавский полуостров с севера и сейчас пролетает южнее Исландии, передает zn.ua.

По некоторым данным, на борту может находиться глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее спикер МИД РФ Захарова сообщала, что бортом специального летного отряда «Россия» из Вашингтона вылетят объявленные персонами нон грата российские дипломаты.

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