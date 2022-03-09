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МАГАТЭ: Связь с системами контроля на ЧАЭС потеряна

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  • 9.03.2022, 8:15
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МАГАТЭ: Связь с системами контроля на ЧАЭС потеряна
Фото: Getty Images

Атомная станция захвачена оккупантами.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о прекращении дистанционной передачи данных с систем контроля за соблюдением гарантий, установленных на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), передает nv.ua.

«Агентство ведет проверку состояния систем контроля за соблюдением гарантий в других местах нахождения на Украине и в ближайшее время предоставит дополнительную информацию», — говорится в сообщении.

Украина информировала МАГАТЭ, что для обеспечения безопасного управления Чернобыльской атомной электростанцией необходимо заменить примерно 210 человек технического состава и сотрудников службы охраны, которые работают на станции с момента ее захвата оккупантами почти две недели назад. Персонал имеет ограниченный доступ к пище, воде и медикаментам, однако ситуация для сотрудников ухудшается.

«Я глубоко обеспокоен в связи со сложной и напряженной ситуацией, в которой оказался персонал на Чернобыльской АЭС, а также в связи с возникающими из-за этого потенциальными рисками в плане ядерной безопасности. Я призываю силы, под контролем которых фактически находится площадка станции, в срочном порядке обеспечить условия для безопасной ротации персонала», — заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

Украина требует от МАГАТЭ официальной фиксации международной миссией фактов захвата Чернобыльской АЭС и Запорожской АЭС российскими агрессорами.

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