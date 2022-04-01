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«Путин может быть отстранен от власти или убит своими людьми»

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  • 1.04.2022, 9:57
  • 21,070
«Путин может быть отстранен от власти или убит своими людьми»

Прогноз экс-руководителя MI6.

Бывший руководитель британской разведки MI6 Кристофер Стил заявил, что не представляет себе пути возвращения Путина на международную арену и считает, что главу Кремля могут убить.

Об этом сообщает Sky News.

«Я не вижу, как мы можем доверять Путину в любом мирном соглашении, которое будет заключено сейчас, и я не вижу, как мы сможем вести с ним нормально дела в дальнейшем», — сказал он.

Отвечая на вопрос, как завершится война России против Украины, если мирные переговоры будут сорваны из-за того, что Путин зашел слишком далеко, Стил заявил, что «все закончится каким-то соглашением».

«Я думаю, что все закончится каким-то соглашением, но я думаю, что до этого соглашения еще далеко, и я думаю, что в нем, скорее всего, не будет Владимира Путина», — сказал он.

Стил допустил, что Путина могут убить.

«Я думаю, что он вполне может быть отстранен от высшего руководства, или даже, возможно, убит своими людьми», — сказал он.

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