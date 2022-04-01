«Кадыровцы боятся так же, как остальные оккупанты» 1.04.2022, 10:14

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ВСУ видят, как враг теряет силу и ресурсы.

Экс-командир «Хододного Яра» Евгений Межевикин – герой Украины, киборг, военный. Между боями он дал короткое интервью, в котором поведал интересные детали войны. В частности, он высказал мнение о кадыровцах, сообщает пресс-служба 93-я ОМБр «Холодный Яр».

В Украине возник определенный стереотип, что кадыровцы более сильные и жестокие по сравнению с россиянами. Но на самом деле это не правда.

«Когда я слышу, что там кадыровцы, и там, и здесь. Ну кадыровцы. Ну и что? У них такие же руки, головы и ноги. Они так же отрываются и протыкаются. Обычные люди. Они боятся так же, как остальные москали», – отмечает Межевикин.

Экс-командир Холодного Яра отмечает, что ВСУ видят, как враг теряет силу и ресурсы. Сейчас наши защитники гораздо сильнее.

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