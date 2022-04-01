Бобруйская военная комендатура ищет по объявлению снайпера с зарплатой в $236 23 1.04.2022, 12:24

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Зачем?

Бобруйская военная комендатура ищет снайпера по объявлению с зарплатой в $236.

Об этом сообщает «Бобруйск Online».

«Неужели все так плохо, что для прикрытия «союзничка» с запада набирают людей по объявлениям.

При самом беглом просмотре вакансий на ВОВR.ВY нарвался на два предложения о пополнении рядов лучше всех марширующей армии Европы. (До Северной Кореи не далеко)», — пишет «Бобруйск Online».

И это не первоапрельская шутка.

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