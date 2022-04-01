Танк-освободитель и танк-оккупант 1.04.2022, 20:39

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История одного фото.

26 марта украинские военные освободили Тростянец — 20-тысячный город в Сумской области. После этого мир облетели кадры разрушенных тростянецких улиц и площади, на которой был установлен памятник советскому танку Т-34 — символу освобождения города от немецких захватчиков, пишет «Салiдарнасць».

Об этом фото мы и расскажем подробнее. Похоже, это один из сильнейших образов развязанной против Украины войны.

На снимке мы видим поврежденный советский памятник-танк в окружении уничтоженных российских танков, а также превратившуюся в руины площадь. Далее для полноты картины —детали и исторические справки.

Памятник «тридцатьчетверке» появился в Тростянце в 1983-м, тогда же привокзальная площадь получила название «Площадь имени 40-й армии». Именно эта армия в августе 1943-го освободила город.

Как видим, украинские власти, которых Москва обвиняет в нацизме, оправдывая тем самым вторжение в Украину, сохранили и советский военный памятник, и название площади. Впрочем, «освободителей» это не остановило.

Вернемся к Т-34 и связанной с ним истории. Одним из героев той наступательной операции стал старший лейтенант Сергей Гришин, командир танковой роты. Уроженец Пензенской области, участник боев за Донбасс.

Освобождая Тростянец, Гришин и его сослуживцы уничтожили стоящие на аэродроме немецкие самолеты, танк старшего лейтенанта вывел из строя паровозы трех составов, которые готовились увезти в Германию военнопленных и технику.

Гришин погиб, освобождая город. Его имя носит одна из улиц Тростянца, танкист похоронен в братской могиле.

Теперь несколько слов о тех, от кого Тростянец пришлось освобождать в наши дни. По свидетельствам горожан и местных властей, российские военные разрушили недавно отремонтированную больницу, обстреляли здание железнодорожного вокзала и, жестокая ирония, несколько составов электропоездов.

В целом, месяц находившийся в плену у российских военных Тростянец выглядит не лучше других городов, попавших в молох Второй мировой войны.

Кто же превратил переживший гитлеровскую оккупацию город в руины? Среди прочих — Кантемировская танковая дивизия. Та самая наследница 4-го гвардейского танкового корпуса, освобождавшего украинские города в годы Второй мировой войны.

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