Легендарный канадский снайпер «Вали» передал привет российским пропагандистам 5 1.04.2022, 22:27

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Фотофакт.

Легендарный снайпер Оливье Лавинь-Ортиз («Вали») из Канады, который приехал в Украину, чтобы воевать с российскими оккупантами, опубликовал новое фото, тем самым развенчав фейк российской пропаганды о своей гибели.

Снайпер опубликовал фото с трофейным российским сухпайком.

Согласно доступной в соцсетях информации, Вали имеет колоссальный боевой опыт. Он воевал в Афганистане и против террористов ИГИЛ в Ираке. Ему принадлежит рекорд по поражению цели. В Ираке «Вали» произвел выстрел с расстояния в 3450 метров, а пуля летела до цели около 10 секунд. Сам выстрел и убийство боевика ИГИЛ были зафиксированы видеокамерой и подтверждены снимками со спутника.

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