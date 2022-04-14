Наталья Радина: Украина должна прекратить торговлю с режимом Лукашенко 6 14.04.2022, 15:01

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Наталья Радина

Санкции в отношении этого преступника могут реально изменить ситуацию в Беларуси.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина призывает украинские власти ввести эмбарго на торговлю с режимом Лукашенко, который предоставил территорию Беларуси для российской агрессии. Об этом белорусская журналистка пишет в «Фейсбуке»:

— На днях стало известно, что Украина устанавливает полное эмбарго на торговлю с Россией. По словам министра экономики Юлии Свириденко, запрет российского импорта ежегодно будет блокировать валютные поступления в РФ на 6 млрд долларов.

Верное и логичное в условиях войны решение. Однако удивило, что при введении торгового эмбарго в отношении России украинская сторона не высказалась относительно экономических отношений с главным политическим и военным союзником Кремля - режимом Лукашенко.

Почему же ни слова не сказано о торго-экономических отношениях с Беларусью, с территории которой бомбили украинские города? Ведь это же логично ввести эмбарго сразу в отношении двух стран - РФ и РБ, как это делают Евросоюз, США, Великобритания, Япония и Австралия. Страны Запада справедливо относят лукашенковскую Беларусь к участникам агрессии в отношении Украины и вводят против нее экономические санкции наряду с путинской Россией.

Чем опасно отсутствие аналогичных санкций против Беларуси? Тем, что украинское эмбарго будет дырявым.

Я хорошо помню, как в 2014 году после оккупации Россией Крыма и захвата части Донбасса, в том числе, с подачи украинской стороны диктаторская Беларусь стала не только переговорной площадкой по Украине, но и превратилась в настоящий контрабандный хаб, благодаря которому санкции в отношении России обходили все кому не лень. В том числе, Украина, которая получала из Беларуси российские энергоресурсы и промышленную продукцию. Россия же тогда практически не ощутила удара от экономических ограничений, так как импортные товары беспрепятственно шли на ее рынок через территорию союзной Беларуси.

К чему это привело, мы видим сегодня в Мариуполе, Волновахе, Буче, Бородянке и Харькове.

Очень бы хотелось, чтобы волна справедливого украинского гнева в отношении путинской марионетки Лукашенко не потонула в жадности отдельных политических деятелей и бизнесменов, которые, прикрываясь экономическими интересами страны, будут набивать кошельки на торговле с агрессорами.

Что еще не ясно с Лукашенко после того, как он добровольно предоставил инфраструктуру страны для российских ракет, танков и авиации; после его заявлений о «намерении Украины первой напасть на Беларусь» и откровений о «спецоперации англичан в Буче»?

Санкции в отношении этого преступника могут реально изменить ситуацию в Беларуси: большинство предприятий страны сегодня испытывает огромные сложности с поставками комплектующих, сырья и сбытом продукции. В стране по факту начинается всеобщая забастовка, которая может привести к долгожданным переменам.

Не мешайте диктатуре падать, ведь время уже доказало то, что мы говорили много лет: только свободная и демократическая Беларусь может быть гарантом безопасности Украины.

Слава Украине! Жыве Беларусь!

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