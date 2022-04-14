Медики назвали очень полезный для сердца фрукт 1 14.04.2022, 22:03

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Этот фрукт помогает поддерживать здоровую диету.

Исследования показывают, что продукты с мононенасыщенными жирами, такие как авокадо и орехи, могут быть полезны для сердца, согласно обзору, опубликованном в Журнале Американской кардиологической ассоциации, пишет lenta.ua.

После оценки данных более чем 100 000 взрослых, участвовавших в исследовании здоровья медсестер и последующем исследовании медицинских работников, исследователи обнаружили, что те, кто съедал по крайней мере две порции авокадо каждую неделю, что составляет примерно две трети плода, имели меньше случаев сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению со взрослыми, которые потребляли меньше. Это соответствует снижению риска сердечно- сосудистых заболеваний примерно на 16% и снижению риска ишемической болезни сердца на 21%.

Ученые также обнаружили, что замена половинной дневной порции авокадо на такое же количество маргарина, масла, яиц, йогурта, сыра или обработанного мяса коррелирует с меньшим количеством случаев сердечно-сосудистых заболеваний. Они поделились, что польза исходила от полезных для сердца жиров. Например, когда они заменили авокадо орехами, они не увидели разницы в риске сердечно-сосудистых заболеваний.

Шарлотта Пратт, доктор медицинских наук, заместитель начальника отдела клинического применения и профилактики в Отделе сердечно-сосудистых наук в NHLBI, проанализировала исследование и отмечает , что, хотя необходимы дополнительные исследования с участием разных участников. Авокадо может быть здоровым источником жира. Они содержат 5 граммов мононенасыщенных жиров и только 1 грамм насыщенных жиров, насыщены калием и содержат мало натрия или вообще не содержат его.

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