Принцип велоцираптора: новая тактика ВСУ может привести к разгрому армии РФ на Донбассе 9 16.04.2022, 8:08

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Оккупанты совершают на востоке те же ошибки, что и на севере Украины до этого.

Массированное наступление российских оккупантов на Донбассе пока не увенчалось каким-либо существенным успехом. Разгром путинских войск, как это было под Киевом, может повториться. А все потому, что украинское военное руководство умело использует новую тактику ведения боя – принцип велоцираптора.

Об этом пишет немецкое издание Bild и объясняет: велоцирапторы - это небольшие по размерам хищники из эпохи динозавров, которые стали популярными благодаря фильму Парк Юрского периода. Они организовывали слаженные коллективные атаки на жертв, гораздо более превосходящих их в размерах. Приблизительно то же самое демонстрируют сейчас украинские защитники на Донбассе.

Уже больше двух недель назад Путин вывел свои войска из-под Киева и северо-востока Украины, чтобы усилить группировки под Харьковом и на донбасском направлении. Однако обещанное наступление пока происходит без существенных прорывов.

Похоже на то, что российская армия совершает на востоке те же ошибки, что и на севере Украины до этого – снова военная техника РФ идет длинными неповоротливыми колоннами по узким дорогам, отмечает издание.

Украинские защитники ведут разведку уже прославившимися беспилотникам Байрактар и видят все ходы противника. Бойцы ВСУ умело используют все особенности украинского ландшафта – маленькие реки, размякшую землю и дождливую погоду, направляя российские колонны в наиболее уязвимые места для обстрелов артиллерией.

Украина действует настолько успешно, что оккупанты все еще не могут достичь одной из озвученных целей – окружения группировки украинских войск, которые противостоят наступлению со стороны ОРДЛО. Украинские военные удачно используют высокоточное западное оружие против российской техники в колоннах, а также все чаще сбивают российские дроны, что делает невозможным выявление и нанесение артобстрелов по украинским позициям.

Все это привело к тому, что на Донбассе за последнюю неделю захватчики не смогли взять ни один стратегически важный город, потеряли десятки танков и другой бронетехники. И теперь мечты Путина о достижении хоть каких-то существенных побед к 9 мая могут не сбыться.

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