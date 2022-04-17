Кредо белорусских партизан 21 века Артем Черников

17.04.2022, 8:06

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Происходящие в Беларуси события войдут в учебник истории.

С момента нападения России на Украину всему населению земного шара пришлось вспоминать, а некоторым знакомиться впервые с военными терминами. Равнодушных к ужасным событиям, которые творят рашисты на чужих территориях, просто нет. Поэтому каждый был вынужден слышать или читать слова, с которыми в повседневной жизни не сталкивался.

Одним из таких стало слово «партизаны». Особенно часто его можно услышать относительно белорусов, которые начали рельсовую войну против армии РФ. Но мало кто представляет портрет современного человека, который может носить это гордое звание. Я часто слышу ассоциации, что это небольшие вооруженные группы людей, которые прячутся в лесу и устраивают диверсии. Явно у многих отложилось это понятие еще со времен Второй мировой войны. Но неформальный характер партизанских отрядов, как правило, связан с тем, что их целью является борьба против существующей в стране власти: будь то диктаторский режим или оккупация.

Портрет современного партизана иной. В 21 веке его не узнаешь среди других людей. Он также, как и все, ходит на работу, делает покупки в магазине, иногда встречается с друзьями по выходным. Это, в принципе, среднестатистический белорус.

Современные белорусские партизаны появились на территории нашей страны задолго до начала военных действий в Украине. Этому есть многочисленные подтверждения. Лукашенко на протяжении всего времени удерживался у власти лишь силовым методом, установив тем самым режим диктатуры. Еще в конце 90-х годов белорусы ответили на это формированиями независимых ячеек, которые постоянно боролись за права и свободы всех граждан страны. Это независимые профсоюзы, общественные организации, политические партии, исторические и читательские клубы, независимые СМИ. Задолго до многотысячных протестов во всех городах можно было увидеть действия этих партизан: будь то наклейка с национальным белорусским флагом или шествие по городу. Я так же вспоминаю, как после выборов 2010 года в Гродно раздавали различные книги, попавшие под цензуру, а СМИ публиковали реальные материалы и показывали события, которые не замечало официальное ТВ. Просвещение граждан и любые действия против установившегося режима в Беларуси можно отнести к настоящей партизанской войне 21 века.

В 2020 году партизаны действовали совершенно другим способом. Тогда не было каких-то отдельных формирований. Вся Беларусь стала страной партизан, которые вышли бороться с самой настоящей оккупацией. Нас даже не испугало то, что Лукашенко поднял на уши весь силовой блок. Мы начали организовывать забастовки, каждый день становиться в цепи солидарности и собираться на главных площадках страны. Одни телеграм-чаты и каналы чего только стоили лукашистам, которые не ожидали, что столкнутся с такими современными технологиями.

Да, стоит признать, выходя на улицу с цветами, флагами и шариками против вооруженной до зубов армии надежд не так много. Но факт партизанской войны в Беларуси железно отложился в нашем сознании. Белорусы непокорны и, несмотря на ужесточение режима, продолжают партизанскую борьбу - только теперь еще и против российских оккупантов.

В настоящих условиях, которые сложились в нашей стране, партизаны обращаются к более изобретательным методам борьбы. И как показала практика, фантазии для этого у нас более чем достаточно. Помимо антивоенных граффити, которые появляются по всей стране, каждый день можно наблюдать борьбу с фашистами на нашей территории. И примеры есть: таксист, который отказывается везти оккупантов; бабушка в деревне, показавшая неверную дорогу рашистам; сотрудник почты, «случайно» потерявший посылку, которую намородерили фашисты в Украине.

Чем не партизанская война? Каждый белорус может быть задействован. Продавцы могут не обслуживать российских солдат, ссылаясь на то, что имеют право не отпускать товар лицам в нетрезвом состоянии. А как показывают последние месяцы, к выпивке у них особое пристрастие. Даже милиционер или гаишник (если там еще остались совестливые), задерживающий российского пьяного солдата, отчасти является партизаном. Такие задержания мы уже не раз наблюдали на Гомельщине.

Происходящие события войдут в учебник истории, где обязательно будет глава о белорусских партизанах. Рельсовая война, которую развернули наши смелые активисты, уже спасла много жизней. Белорусы должны продолжать достойное сопротивление армии РФ, чтобы наши дети и внуки, изучая историю, понимали, что белорусы вне зависимости от обстоятельств были на стороне добра и свободы. Что желание спасти человеческие жизни мирных людей стало истинным кредо белорусских партизан 21 века.

Слава Украине! Жыве Беларусь!

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»

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