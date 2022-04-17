Как рынок новостроек Минска пережил март 17.04.2022, 21:12

Суммы скидок в различных проектах составляют от 60 до 225 долларов за «квадрат».

В марте текущего года объем предложения на рынке существенно не изменился. Как и не изменилась его качественная составляющая – 80% всего возводимого на коммерческой основе жилья приходится на класс «Стандарт».

На фоне «Стандарта» доля других сегментов невелика. Классы «Комфорт» и «Престиж» составляют 8% и 10% рынка соответственно. Класса «Эконом» в продаже фактически нет. Что интересно, выхода новых проектов класса «Эконом» на рынок в ближайшем будущем не ожидается.

На экономические вызовы в этом году рынок ответил достаточно оперативно. Девелоперы уже в марте начали активно снижать стоимость жилья в новостройках. Пока это разовые акции от крупных застройщиков или существенное снижение цен на начальных этапах строительства. Суммы скидок в различных проектах составляют от 60 до 225 долларов за «квадрат».

Особенно заинтересованы в тех покупателях, которые готовы оплатить всю стоимость возводимой квартиры сразу. В данном случае большинство застройщиков будут идти на уступки и обсуждать максимально интересную стоимость квадратного метра.

Несмотря на все изменения в ценовой политике застройщиков, не стоит ожидать существенного снижения цен на постоянной основе. А на готовые новостройки или дома в высокой степени готовности согласны предлагать скидки только один-два крупных застройщика, пишет prometr.by.

Средние цены квадратного метра квартир в новостройках Минска в начале апреля сформировались на уровне:

1-комнатные квартиры: «Стандарт» – 1260 долл., «Комфорт» – 1625 долл., «Престиж» – 1750 долл.;

2-комнатные квартиры: «Стандарт» – 1240 долл., «Комфорт» – 1570 долл., «Престиж» – 1660 долл.;

3-комнатные квартиры: «Эконом» – 1115 долл., «Стандарт» – 1170 долл., «Комфорт» – 1527 долл., «Престиж» – 1755 долл.;

многокомнатные квартиры: «Стандарт» – 1140 долл., «Комфорт» – 1500 долл., «Престиж» – 1850 долл.

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