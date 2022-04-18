Последняя путинская авантюра 12 Андрей Санников

18.04.2022, 7:43

17,670

Андрей Санников

Бывали хуже спецоперации, но не было подлей.

То, что Россия сегодня вытворяет в Украине, - это верх подлости.

Путин развязал полноценную войну с целью захватить независимую европейскую страну. Все поводы, в которых он каждый день путается - то «денацификация», то попугать НАТО голой …«правдой», то с Америкой потягаться, то то, то се - не имеют ничего общего с реальной целью.

Путину нужен какой-то успех для реализации своих потайных желаний, удовлетворения комплексов блеклого человечка, случайно получившего власть и не намеренного ее отдавать до конца жизни. Желательно до конца жизни всех, кроме него.

Власть он получил тогда, когда все еще было можно. Россия уже была в «восьмерке», ее окучивали все, кому не лень. Денежки несли за просто так, потому что были перспективы.

Была какая-никакая свобода. Можно было страной рвануть так, что ого-го!

Но власть получил продукт худшего, что было в СССР: советской номенклатуры и гэбни, которые никогда не принимали в расчет ни национальные интересы, ни человека как такового.

Вот и занялся питерский гопник привычным ремеслом советского номенклатурщика: укреплением власти с помощью спецслужб и воровством в особо крупных размерах.

За все годы он не создал ничего. Только разрушал.

А хотел хоть как-то отметиться. Придумывал грандиозные проекты - космические, технологические, геополитические, - все шло прахом. Хуже всего - никого это не интересовало.

COVID гопника перепугал и он решился на главную свою подлость, чтобы хоть так отметиться в истории, - напал на Украину.

Сделал это по всем канонам той самой шпаны, из которой он вышел, которая стаей отбирает копейки у младших, втихаря стучит на одноклассников, бешено завидует всем, кто умнее и потому успешнее, всеми силами рвется наверх, чтобы дать волю своим убогим и скудным фантазиям.

Путин возвел всю эту подлость в абсолют.

Он напал на государство, которое трудно, но последовательно уходило от прошлого, от таких вот путиных и лукашенок. Это государство ни с кем не собиралось воевать. Оно даже не собиралось воевать за отнятые у него земли, собиралось вести безнадежные переговоры об их судьбе.

Путин напал на государство, граждане которого, правда, его сильно не любили, зато к русским относились более чем терпимо.

Он напал на Украину с применением всего арсенала советско-гэбешной системы: ложь, большая ложь, отрицание здравого смысла, убийство мирных граждан чужой страны, посадки и пытки граждан своей страны...

Хуже всего, что эта последняя путинская авантюра - совершенно бессмысленна. Она его уничтожит, да и черт бы с ним, но гибнут ни в чем не виновные люди, мирные жители.

Бывает, что греха таить, что зло побеждает. Это больно, и требуется время, чтобы это осознать и исправить.

Но подлость не побеждает никогда. Подлость - она не имеет разных граней. Она одинаково отвратительна даже для воюющих сторон.

Подлость Путина очевидна, и крах его неизбежен.

Боже, храни Украину!

Андрей Санников, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».