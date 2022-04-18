Пентагон: Российские оккупанты за несколько дней завели в Украину 11 БТГр 2 18.04.2022, 20:27

5,546

Их общее число достигло 76-ти.

С конца прошлой недели Россия завела на территорию Украины еще 11 батальонных тактических групп (БТГр), сообщил журналистам 18 апреля высокопоставленный представитель министерства обороны США. Об этом информирует CNN.

По оценкам Пентагона, общее число БТГр оккупантов на юге и востоке Украины достигло 76-ти, что "расширило" возможности оккупантов.

Американские военные отмечают, что каждая БТГр имеет в своем составе до 1000 человек.

В какие именно районы зашли российские военные – информации нет, объяснил представитель Пентагона.

По его словам, оборона Мариуполя отвлекла на себя около 10 БТГр оккупантов. Если Мариуполь будет захвачен россиянами (в этом у Пентагона есть сомнения), то это "высвободит еще почти дюжину батальонных тактических групп", которые можно будет использовать на других направлениях боевых действий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».