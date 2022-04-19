Медики рассказали, как нужно правильно питаться после 30 лет 1 19.04.2022, 11:51

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В этом возрасте в организме происходят важные процессы.

В организме с возрастом начинают замедляться многие процессы. В первую очередь это касается обмена веществ и метаболизма. Поэтому люди начинают быстро набирать лишний вес и чувствовать сбои организма.

Эксперты рассказали, почему изменения в организме происходят после 30 лет и назвали главные правила здорового питания.

Об этом пишет Nashamama.

Любая женщина после 30 лет начинает задумываться о своих формах и старается подольше сохранить стройность и здоровье. И именно в этом возрасте стоит отказаться от многих ежедневных привычек, особенно в питании. Так как обмен веществ и метаболизм начинают замедляться.

Кроме правильного и здорового питания, стоит подумать еще и о минимальных физических упражнениях. Это может быть пробежка, плавание или танцы – такие способы подойдут даже тем, кто не сильно жалует походы в спортзал или просто не имеет на это времени.

В питании лучше придерживаться режима и есть небольшими порциями, чем наедаться за один подход на целый день. Отсутствие системы уже сильно может ударить по здоровью. Рацион должен складываться из 5 приемов пищи: 3 из них – основные, 2 – в виде перекусов.

Важным правилом является и соблюдение водного баланса – каждый человек должен выпивать суточную норму чистой питьевой воды из расчета 30 мл на 1 кг веса. Чистая вода – источник энергии и ее нехватка чревата головными болями, проблемами с давлением, болями в мышцах.

Сладостями злоупотреблять не рекомендуется, так как после 30 лет все эти маленькие «слабости» быстро приводят к набору лишнего веса. Заменяйте вредную выпечку на что-то более полезное – мед, орехи, фрукты, сухофрукты.

Свежие овощи и фрукты должны стать обязательной частью ежедневного меню. Большую часть рациона должны составлять овощи – их присутствие в ежедневном рационе является обязательным. В овощах много клетчатки, благодаря которой ваш кишечник будет работать как часы.

Также осторожно относитесь к продуктам с повышенной жирностью. Исключать из рациона не стоит, но выбирайте то, что принесет пользу организму. Например, авокадо, орехи и жирная рыба – там много жирных кислот, которые защищают кожу и ее увлажняют. Такие продукты должны быть в рационе трижды в неделю.

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