СМИ: В Буче лукашист и чеченец пытали семью прямо в их квартире 2.04.2022, 11:02

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Мужчину замучили до смерти.

Оккупанты замучили мужчину прямо в его квартире в Буче. Жене удалось спастись, но она находится в ужасном стрессе, передает 24tv.ua.

Трагическую историю рассказал один из украинских военных в своем видео. Он находился в квартире супругов.

В квартиру супругов из Бучи ворвались белорус и чеченец. Оккупанты четыре дня пытали мужчину, от чего тот погиб.

«Это была одна из их баз. Белорус и чеченец именно их пытали, держали четыре дня в комнате. Мужчину постоянно избивали. Она просила хотя бы не бить при ней мужчину», – рассказал украинский военный.

Погибшего мужчину удалось похоронить только после того, как Буча была освобождена украинскими военными.

Напомним, что в Буче местные жители идентифицировали среди оккупантов лукашенковский спецназ и ОМОН.

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