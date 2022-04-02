«Путин — конченный человек»: среди российских солдат назревают бунты

«Путин — конченный человек»: среди российских солдат назревают бунты7
- 2.04.2022, 12:10
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Многие оккупанты находятся на грани безумия из-за больших потерь.
Среди российских оккупантов растет недовольство высшим командованием РФ и назревают бунты.
Об этом сообщает «Оперативный ВСУ» со ссылкой на перехваченный разговор оккупантов.
Многие солдаты РФ на грани безумия, потому что ежедневно им приходится отправлять на «Большую землю» колонны грузовиков с трупами.
Вот как этот захватчик, стоящий под Киевом и не скрывающий своего раздражения:
«Не то, что себя жаль. Пацанов жалко и их родителей, когда ты каждый день видишь УРАЛы с 200-ми. Каждый день по 30 УРАЛов уезжает отсюда и всем по…».
Захватчик говорит, что зол на путина, который обещал им триумфальное шествие, а вместо этого втянул в затяжную войну, где им не победить.
«Уже больше месяца мы тут е…ся, а они взять ее (Украину) не могут. Путин ... конченный человек. Тут уже миллионы людей погибли,… миллионы, и он ничего не делает», – жалуется оккупант.