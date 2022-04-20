закрыть
20 апреля 2022, среда, 9:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

У Украины сейчас больше истребителей, чем две недели назад

8
  • 20.04.2022, 7:50
  • 16,850
У Украины сейчас больше истребителей, чем две недели назад
Джон Кирби

Пентагон раскрыл детали.

Украина получила от партнеров военные самолеты и детали для ремонта поврежденных истребителей. Об этом пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил на пресс-конференции. Запись обнародовали "Голос Америки" и Politico.

Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что Украина сейчас имеет больше боевых самолетов, чем две недели назад.

"Украина получила от других стран поддержку, чтобы некоторые ее самолеты снова стали действующими. Сейчас у Украины больше доступных самолетов-истребителей с фиксированным крылом, чем две недели назад. И это не случайно. Это потому что другие страны, которые имеют опыт работы с такими типами самолетов, смогли помочь Украине поднять и запустить больше самолетов. Они получили дополнительные самолеты и запчасти к ним, чтобы они смогли поднять в воздух больше самолетов", – отметил Кирби.

Он не захотел рассказывать подробности того, что какую помощь другие страны предоставляют Украине, но уточнил, что США не передавали самолеты.

"Мы, конечно, помогли с транспортировкой некоторых дополнительных запасных частей, которые помогли удовлетворить их потребности в самолетах, но мы не поставляли целые самолеты", – сказал Кирби.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дистанция провала – от «Курска» до «Москвы»
Дистанция провала – от «Курска» до «Москвы» Владимир Халип
Последняя путинская авантюра
Последняя путинская авантюра Андрей Санников
Кредо белорусских партизан 21 века
Кредо белорусских партизан 21 века Артем Черников
Уничтожение крейсера «Москва» — катастрофа для РФ
Уничтожение крейсера «Москва» — катастрофа для РФ Аркадий Бабченко