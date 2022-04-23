В Херсонской области ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов с 50 старшими офицерами РФ 7 23.04.2022, 8:03

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Там мог находиться и командующий армией.

Украинские защитники провели успешную операцию в Херсонской области. Они накрыли огнем передовой командный пункт российских захватчиков, уничтожив полсотни офицеров армии РФ.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

По его словам, разгром оккупантов на Херсонщине будет покруче Чернобаевки. В командном пункте, уничтоженном украинскими военными, было около 50 старших российских офицеров. Мог там находиться и командующий армией.

"Мы накрыли передовой командный пункт армейского уровня в Херсонской области. Это круче Чернобаевки будет. Там было около 50 старших российских офицеров. Судьба их не известна, но думаю, грустная. Взрывалось долго. Передовой командный пункт. Как бы еще один убитый командующий армией не добавился, вместе с начальником штаба, заместителями и т.д.", – сообщил советник главы Офиса президента.

Советник главы Офиса президента предположил, что до 9 мая, несмотря на ожидания и требования Путина, в России скорее всего не будет никаких победных достижений в захватнической войне с Украиной

"За 5 дней наступления успехи мизерны для такой концентрации войск, а главное в соответствии с задачами и их выполнением. Так что до 9 мая они могут ничего не получить", – отметил Арестович.

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