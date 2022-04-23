Турция закрыла небо для российских самолетов, которые летят в Сирию 6 23.04.2022, 20:15

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Эрдоган сообщил об этом Путину.

Турция закрыла воздушное пространство для российских военных и гражданских самолетов, летящих в Сирию. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передает TRT Haber.

«Мы закрыли воздушное пространство для военных самолетов России, даже гражданских самолетов, направляющихся в Сирию и перевозящих войска. Мы выдавали трехмесячное разрешение. Оно заканчивается в апреле», — сказал он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщил об этом Путину, добавил турецкий министр.

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