Турция закрыла небо для российских самолетов, которые летят в Сирию

Турция закрыла небо для российских самолетов, которые летят в Сирию6
- 23.04.2022, 20:15
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Эрдоган сообщил об этом Путину.
Турция закрыла воздушное пространство для российских военных и гражданских самолетов, летящих в Сирию. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передает TRT Haber.
«Мы закрыли воздушное пространство для военных самолетов России, даже гражданских самолетов, направляющихся в Сирию и перевозящих войска. Мы выдавали трехмесячное разрешение. Оно заканчивается в апреле», — сказал он.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщил об этом Путину, добавил турецкий министр.