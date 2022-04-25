Названы продукты, которые быстро утоляют голод 5 25.04.2022, 21:27

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Если в холодильнике не очень большой выбор, а в желудке начинает бурчать, следует быстро съесть что-нибудь калорийное.

Если в холодильнике не очень большой выбор, а в желудке начинает бурчать, следует быстро съесть что-нибудь калорийное. SHUBA предлагает список продуктов, которые утоляют чувство голода и помогают забыть о еде на время.

Сухофрукты

Они достаточно калорийны и содержат много сахара, но в то же время в них много клетчатки, которая облегчает травление и заглушает тягу к сладкому. При покупке сухофруктов убедитесь, что в их составе нет добавленного сахара, пальмового масла или соединений серы. Когда вы проголодались, ешьте клюкву, белую шелковицу, сушеные абрикосы и чернослив. Также следует совмещать их с орехами, полезными жирами, которые не только удовлетворят желание сладкого, но и надолго насытят.

Яйца

Яйца — низкокалорийные и в то же время дают ощущение сытости на длительное время. Когда вы чувствуете голод, сварите вкрутую два яйца или поджарьте яичницу. И не беспокойтесь о повышении уровня холестерина таким образом — это миф. Главное — не есть большую порцию яиц ежедневно.

Орехи

Они являются источником ненасыщенных жирных кислот, улучшают концентрацию и состояние кожи. Достаточно нескольких орехов, чтобы вы почувствовали сытость. Однако важно, чтобы они не были жареными и солеными. Миндаль, пекан и арахис — лучший выбор для остановки ощущения голода.

Яблоки

Они низкокалорийны, содержат пектин, также много пищевых волокон и витаминов. Они способствуют очищению организма от токсичных веществ, ускоряют обмен веществ, уменьшают запоры и благотворно влияют на здоровье. Всего одно яблоко обеспечивает чувство сытости надолго, так что желание нездоровой пищи исчезает.

Зеленый чай и кофе

Кофе снижает аппетит за счет антиоксидантов и кофеина. Также он слегка ускоряет метаболизм и действует как мочегонное средство (это следует учитывать). Но не стоит выпивать больше двух чашек в день, а еще — нейтрализовать на этот эффект добавлением сливок и сахара.

Зеленый чай действует аналогично веществам катехинам. Они помогают поддерживать количество сахара в крови на стабильном уровне, за счет чего чувство голода снижается.

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