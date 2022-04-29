Белорусов предупредили о выходе из берегов рек Неман и Ипуть в ближайшие дни

Белорусов предупредили о выходе из берегов рек Неман и Ипуть в ближайшие дни3
- 29.04.2022, 15:36
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Стало известно, где это произойдет.
Белгидромет предупредил о выходе из берегов рек Неман в районе Столбцов и Ипуть возле Добруша в ближайшие дни.
Штормовое гидрологическое предупреждение белорусские синоптики опубликовали 29 апреля.
Напомним, в последнюю неделю уровень воды в Ипути поднимался на полметра в сутки. Жителям районов Добруша, прилегающих к реке, приходится передвигаться на лодках. Затоплены подворья, подвалы и частично дома, на огородах уничтожены посевы.
Причиной всему — второй паводок: на восток Беларуси пришли воды из верховий российских рек, это совпало с проливными дождями, которые не останавливались в течение месяца. Норма осадков превышена в три раза.