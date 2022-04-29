Белорусов предупредили о выходе из берегов рек Неман и Ипуть в ближайшие дни 3 29.04.2022, 15:36

2,182

иллюстрационное фото

Стало известно, где это произойдет.

Белгидромет предупредил о выходе из берегов рек Неман в районе Столбцов и Ипуть возле Добруша в ближайшие дни.

Штормовое гидрологическое предупреждение белорусские синоптики опубликовали 29 апреля.

Напомним, в последнюю неделю уровень воды в Ипути поднимался на полметра в сутки. Жителям районов Добруша, прилегающих к реке, приходится передвигаться на лодках. Затоплены подворья, подвалы и частично дома, на огородах уничтожены посевы.

Причиной всему — второй паводок: на восток Беларуси пришли воды из верховий российских рек, это совпало с проливными дождями, которые не останавливались в течение месяца. Норма осадков превышена в три раза.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».