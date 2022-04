Появилась онлайн-карта с адресами военных РФ, которые убивали и мародерили в Буче 8.04.2022, 15:45

2,588

Авторы из Эстонии использовали открытые данные украинской разведки.

В сети появилась онлайн-карта с адресами военных РФ, которые убивали и мародерили в Буче, сообщает «Главред».

Кто-то не поленился и создал карту под названием Where do orcs come from? («Откуда орки?») создана с помощью сервиса Google Maps.

Авторы из Эстонии отметили, что использовали открытые данные украинской разведки о месте выдачи паспортов военных, а не прописки или фактического местожительства.

Такую информацию на сайте ГУР МО разместили о военнослужащих 64 отдельной мотострелковой бригады 35-й армии.

Карту можно посмотреть по ссылке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».