Появилась онлайн-карта с адресами военных РФ, которые убивали и мародерили в Буче
- 8.04.2022, 15:45
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Авторы из Эстонии использовали открытые данные украинской разведки.
В сети появилась онлайн-карта с адресами военных РФ, которые убивали и мародерили в Буче, сообщает «Главред».
Кто-то не поленился и создал карту под названием Where do orcs come from? («Откуда орки?») создана с помощью сервиса Google Maps.
Авторы из Эстонии отметили, что использовали открытые данные украинской разведки о месте выдачи паспортов военных, а не прописки или фактического местожительства.
Такую информацию на сайте ГУР МО разместили о военнослужащих 64 отдельной мотострелковой бригады 35-й армии.
Карту можно посмотреть по ссылке.