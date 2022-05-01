В Забайкальском крае РФ разбился и загорелся вертолет Ми-8

В Забайкальском крае РФ разбился и загорелся вертолет Ми-89
- 1.05.2022, 14:07
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Пострадали пять человек, один - без признаков жизни.
Военный вертолет Ми-8 загорелся на аэродроме в Забайкальском крае, совершая жесткую посадку.
Об этом сообщили в региональном МЧС, передает УНИАН.
О происшествии стало известно в 11:05. Причины уточняются. Для тушения пожара на месте работают пожарные местного гарнизона МЧС.
"Интерфакс" пишет, что вертолет при посадке "опрокинулся".
"Вертолет Ми-8, перевозивший рабочих, при посадке в Могоче опрокинулся на бок с вращающимся винтом и загорелся. Пострадали пять человек, еще один без признаков жизни", - сказал собеседник.
Причиной происшествия называют "ураганный ветер".
"Во время посадке у земли произошел резкий порыв ураганного ветра. Экипаж не смог удержать вертолет - и он опрокинулся на бок", - пишет "Интерфакс".