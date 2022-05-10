Эксперт: Кремль будет принуждать Минск ударить в направлении Луцка и Львова 1 10.05.2022, 14:00

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Белорусским военным не стоит исполнять преступные приказы.

Во время встречи российский диктатор Владимир Путин будет принуждать Лукашенко вступить в войну с Украиной.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в интервью РБК-Украина.

"Как я понимаю, скоро снова будет встреча Путина и Лукашенко. Но после 9 мая. Думаю, что Путин снова будет пытаться заставить Лукашенко, чтобы белорусская армия ударила в направлении Луцк - Львов", - сказал он.

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