В 50 районах Беларуси ввели запреты и ограничения на посещение лесов

В 50 районах Беларуси ввели запреты и ограничения на посещение лесов3
- 10.05.2022, 20:20
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Об этом сообщает Министерство лесного хозяйства.
В Беларуси введены запреты или ограничения на посещение лесов в 50 районах. Об этом сообщает Министерство лесного хозяйства.
Красным цветом выделены районы, посещение которых запрещено. Желтым – где посещение ограничено.
Больше всего ограничения на посещение лесов затронули Минскую и Гомельскую области. Там ограничения действуют практически во всех районах: в Минской области посещение ограничено в 20 районах, в Гомельской – в 16 районах.
В Гродненской области ограничено для посещения 7 районов, в Брестской – для 5, в Могилевской – для 2-х. Ограничения отсутствуют только в Витебской области.
Как сообщило министерство, за минувшие выходные сотрудники гослесозащиты ликвидировали 12 лесных пожаров. Огонь повредил 7 га леса. Всего же с начала года в лесном фонде Минлесхоза произошло уже 196 случаев возгораний на общей площади 220 га.