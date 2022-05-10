В 50 районах Беларуси ввели запреты и ограничения на посещение лесов 3 10.05.2022, 20:20

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Об этом сообщает Министерство лесного хозяйства.

В Беларуси введены запреты или ограничения на посещение лесов в 50 районах. Об этом сообщает Министерство лесного хозяйства.

Красным цветом выделены районы, посещение которых запрещено. Желтым – где посещение ограничено.

Больше всего ограничения на посещение лесов затронули Минскую и Гомельскую области. Там ограничения действуют практически во всех районах: в Минской области посещение ограничено в 20 районах, в Гомельской – в 16 районах.

В Гродненской области ограничено для посещения 7 районов, в Брестской – для 5, в Могилевской – для 2-х. Ограничения отсутствуют только в Витебской области.

Как сообщило министерство, за минувшие выходные сотрудники гослесозащиты ликвидировали 12 лесных пожаров. Огонь повредил 7 га леса. Всего же с начала года в лесном фонде Минлесхоза произошло уже 196 случаев возгораний на общей площади 220 га.

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