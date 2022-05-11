Сколько стоит доллар в Беларуси на самом деле? 13 11.05.2022, 11:24

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То, что мы видим в обменниках, сложно назвать валютным курсом.

Сейчас доллар стоит дешевле, чем 24 февраля. Почему так происходит и есть ли у нас возможность узнать реальный курс валют?

После начала военных действий в Украине доллар резко подскочил по отношению к белорусскому рублю. Однако сейчас доллар дешевле, чем до 24 февраля, — меньше 2,6 рубля, пишет сайт thinktanks.by.

Почему белорусский и российский рубли окрепли и каков их реальный курс? На вопрос ответил российский эксперт в области финансов и инвестиций Андрей Мовчан.

«Когда мы говорим о курсе рубля к доллару, мы в голове держим времена, когда рубль был конвертируемым. тогда существовал открытый рынок, на который можно было прийти, купить доллар или рубль, продать доллар или рубль, сделать экспортно-импортные контракты, сохранить деньги в долларах или в рублях.

И с тех пор у нас осталось понятие курс рубля. Естественно, сейчас это совсем не тот рубль, который вы сможете продавать и покупать», - подчеркнул эксперт.

Он обратил внимание, что сейчас резиденты отрезаны от рынка. Компании, которые выручают валюту от экспорта, вынуждены продавать определенный ее процент, а тот процент, который у них останется, можно использовать лишь ограниченно.

«В этих условиях ни о каком курсе валют не приходится, можно говорить о ставке, по которой Центральный банк ограниченно готов менять доллары на рубли. Эта ставка по традиции продолжает носить название биржевого курса», - уверен Андрей Мовчан.

Можем ли мы понять, каким сейчас должен быть реальный курс доллара? Андрей Мовчан считает, что для этого должна быть свобода купить доллар.

«Если вы мне ответите на вопрос, по чем я смогу купить 5 млн долларов и заплатить в Америку – это и будет реальный курс. Правильный ответ – бесконечность, потому что я не могу это сделать», - ответил эксперт.

Отметим, что белорусский рубль сильно зависим от российского и следует за ним. Поэтому выводы Мовчана актуальны и для белорусской валюты.

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