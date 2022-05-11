Лукашисты ликвидировали первичку независимого профсоюза «Гродно Азот» 11.05.2022, 14:52

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Режим боится протеста рабочих.

По заявлению прокурора Гродненской области первичная организация Белорусского Независимого профсоюза работников ОАО «Гродно Азот» признана экстремистской. Деятельность ее запрещена, она будет ликвидирована. Решение принято Гродненским областным судом, сообщает Генпрокуратура.

«Как установлено, деятельность указанной первичной организации противоречила требованиям законодательства и была сопряжена с распространением экстремистских материалов», ‒ говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Имущество организации, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, при условии их непричастности к экстремистской деятельности, будет конфисковано.

В конце апреля деятельность первичной организации профсоюза была приостановлена.

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