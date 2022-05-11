На Донбассе отбиты девять атак врага
- 11.05.2022, 23:02
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Уничтожены 20 единиц техники оккупантов и 4 беспилотника типа «Орлан-10».
В течение текущих суток, 11 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 9 атак врага.
Об этом сообщает пресс-центр ОС.
В частности, украинские защитники уничтожили 8 танков, 6 единиц боевой бронированной техники, 5 автомобилей врага и одну зенитную установку.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".