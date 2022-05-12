Российские войска нанесли ракетный удар по Хортице 3 12.05.2022, 19:47

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Снаряд упал в заповедной части острова.

Российские войска утром 12 мая нанесли ракетный удар по Запорожью. Снаряд упал в заповедной части острова Хортица.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация, передает «Новое время».

Сообщается, что после падения ракеты возник пожар.

«После обследования территории поражения, никаких разрушений инфраструктуры не обнаружено. По уточненной информации, жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Это второй удар по Хортице с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. До этого 21 апреля две крылатые ракеты упали в районе Преображенского моста и одного из санаториев.

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