Украина возобновит выдачу видов на жительство белорусам 4 12.05.2022, 20:22

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Об этом сообщила глава Государственной миграционной службы Украины.

В Украине возобновят выдачу разрешений на постоянное и временное проживание гражданам Беларуси. Об этом на брифинге в четверг сообщила глава Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко.

Она отметила, что после начала войны у миграционной службы была «пауза» в обслуживании граждан России и Беларуси. Теперь же есть понимание дальнейшего подхода к гражданам России, так как она официально признана в Украине страной-агрессором.

«Насчет граждан Беларуси — такого официального признания нет. Но мы имели определенное число лиц, которые могли представлять интерес для наших спецслужб, потому что непонятно, чем они занимались на территории Украины. Тем не менее политика относительно граждан Беларуси на данный момент не изменилась. Мы будем в ближайшее время возобновлять принятие документов и оформление документов этой категории граждан», — сказала Науменко.

Что касается граждан России, продолжила она, те из них, кто уже имеет разрешения на временное или постоянное проживание, продолжают пребывать в Украине на законных основаниях и «могут беспрепятственно осуществлять въезд и выезд с территории Украины через контролируемые пункты пропуска» (в отношении белорусов этот вопрос не уточнялся, но можно полагать, что они вряд ли ограничены в правах больше россиян. — Прим. ред.).

При этом, по словам чиновницы, миграционная служба вместе с правоохранительными органами сейчас проводят «полный аудит» того, насколько обоснованно выдавались россиянам виды на жительство, разрешения на иммиграцию и получение гражданства, чтобы «выделить тех, кто может вести деятельность против Украины». Сейчас ведется разработка соответствующих правовых актов.

Что касается предоставления гражданства белорусским и российским добровольцам, воюющим на стороне Украины, по упрощенной процедуре, Науменко отметила, что этот вопрос еще до начала войны был успешно урегулирован в законодательстве.

Всего в Украине официально проживают более 150 тысяч граждан России и Беларуси, добавила глава миграционной службы.

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