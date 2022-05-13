Ученые выяснили, какие виды кофе повышают холестерин 13 13.05.2022, 8:20

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Все, кроме одного.

Исследователи из Арктического университета Норвегии провели масштабное исследование и выяснили, какие виды кофе и в каком количестве влияют на ровень холестерина в крови мужчин и женщин, сообщает press.psprings.co.uk.

В начатом в 1974 году исследовании приняли участие 13 889 человек, средний возраст которых составил 56 лет. Среди участников были люди с разной физической активностью, курящие и нет, употребляющие алкоголь и непьющие, а также те, кому был поставлен диагноз диабет.

Все они делились на несколько групп:

любители фильтрованного кофе;

те, кто преодпочитает заварной напиток;

употребляющие преимущественно эспрессо из кофемашины;

поклонники растворимого напитка.

В качестве контрольной группы выступили те, кто не употребляет кофе вообще.

Целью эксперимента было выяснить, повышается ли уровень холестерина у представителей обоих полов в зависимости от качества и количества употребляемого кофе.

Опрос показал, что женщины употребляют, в среднем, чуть менее четырех чашек кофе в день, а мужчины — все пять.

Данные анализов крови свидетельствуют, что почти все виды кофе повышали уровень холестерина у участников эксперимента. При этом была обнаружена и гендерная зависимость. У мужчин уровень холестерина рос значительно больше почти на всех видах кофе, что ученые объяснили большим количеством выпитого.

Напиток из кофемашины поднимал холестерин на 0,16 ммоль/л у мужчин и 0,09 ммоль/л у женщин при условии, что выпито не менее трех чашек.

Заварной кофе — на 0,23 ммоль/л у мужчин и на 0,30 ммоль/л у женщин уже после шести чашек.

Все то же количество фильтрованного напитка оказало меньшее влияние на уровень холестерина у женщин, подняв его на 0,11 ммоль/л, в то время, как анализы мужчин оказались неизменными.

А вот употребление растворимого кофе не привело к значимому повышению холестерина ни у мужчин, ни у женщин даже в больших дозах.

Ученые склонны объяснять это малым содержанием дитерпенов — маслянистых веществ, содержащихся в кофейных зернах. Именно они ответственны за рост уровня холестерина. Вполне естественно, что в претерпевшем множество этапов обработки растворимом кофе дитерпенов совсем немного.

При этом два основных дитерпена, кафестол и кахвеол, нельзя считать однозначно вредными. Они повышают холестерин, но также обладают противовспалительным действием и уменьшают риск развития рака.

В целом, авторы исследования советуют употреблять кофе в умеренных дозах. Они акцентируют на том, что в Норвегии, где проводилось исследование, население привыкло пить бодрящих напиток из огромных чашек, а поскольку была обнаружена количественная связь между выпитым кофе и ростом холестерина — людям с риском атеросклероза стоит контролировать объемы порций бодрящего напитка.

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