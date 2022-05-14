Беларусь в цифрах 14.05.2022, 20:21

Даже по официальной статистике, почти четверть белорусов зарабатывает менее 150$ в месяц.

Немного данных о нашей стране в 2022-ом году исходя из официальной статистики опубликовал телеграм-канал «БОР»:

- Численность населения Беларуси на январь 2022 года составила 9 255 524 человек. За год жителей страны стало меньше на 94 121 человек. Сейчас около 7 миллионов — горожане.

- Средняя зарплата в Беларуси до уплаты налогов составляет около 1600 BYN (около 470$). Напомним, это по официальной статистике.

- Меньше 300$ зарабатывают 43,3% белорусов. Почти четверть — менее 150$ в месяц.

- Уровень официальной безработицы — 3,7%. В 2021 году было уволено на 73 тысячи больше, чем принято на работу. Средний размер пособия по безработице составляет 33 рубля (около 12$).

- Около четверти жителей страны - пенсионеры. Сейчас мужчины становятся пенсионерами в 63 года, женщины — в 58 лет. Средняя пенсия по возрасту — 580 рублей (172 доллара). 78% от этой суммы уходят на продукты питания.

- С начала 2022 года потребительские цены увеличились примерно на 9%.

- В среднем беларусские семьи живут на 490$ в месяц. Почти три четверти домашнего бюджета уходят на потребительские нужды. Около 40% — на питание, 34% — на покупку непродовольственных товаров.

Что скажете об этих данных? Насколько они соответствуют реальности?

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